محافظ الأقصر يفتتح فعاليات الدورة الـ18 لمعرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض "الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة"، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الحالي.

وتشمل فعاليات المعرض مشاركة أكثر من 110 شركات عالمية ومحلية من كبرى الشركات الرائدة في إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي ، وتتضمن أجنحة المعرض عرض أحدث التقنيات والحلول المتكاملة في مجالات الزراعة الذكية، والبذور، والأسمدة، والمبيدات، وأنظمة الري الحديث، كما تشمل تقديم الجديد في مجال الصوب الزراعية، والطاقة الشمسية، والخدمات والاستشارات الزراعية. ويتضمن جدول فعاليات المعرض أيضًا إقامة عدد من الندوات واللقاءات التعريفية حول أحدث الاتجاهات في الزراعة المستدامة والرقمية.

ويهتم المعرض باستضافة أكبر عدد من المزارعين وأصحاب المزارع في محافظات الصعيد، وتوشكى، وشرق العوينات، للمشاركة في فعاليات المعرض، ولقاء التجار وأصحاب الشركات الزراعية وخبراء الزراعة وممثلي الشركات الأجنبية، والتعرف على الجديد في مجال التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة الحديثة، ويستهدف المعرض دعم المزارعين والمستثمرين في محافظات الصعيد، وذلك بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات ومستلزمات الزراعة الحديثة، كما يهدف المعرض إلى تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الزراعية، ونقل "الخبرات العالمية لقلب الصعيد بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المعرض يمثل منصة مهمة لدعم قطاع الزراعة في محافظات الصعيد، وتعزيز التواصل بين المزارعين والشركات المتخصصة في مستلزمات وتقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الذكية والمستدامة بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة أبو يوسف نائبا عن وزير الزراعة، وخالد أمين رئيس مجلس إدارة شركة عالم الزراعة المنظمة للمعرض ، والمهندس محمد فؤاد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر ، وممثلى النقابات الزراعية.