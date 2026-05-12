قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد مؤتمر “من الفكرة إلى الفرصة” لدعم الفتيات وريادة الأعمال الرقمية

نائب محافظ الأقصر يشهد مؤتمر “من الفكرة إلى الفرصة” لدعم الفتيات وريادة الأعمال الرقمية
نائب محافظ الأقصر يشهد مؤتمر “من الفكرة إلى الفرصة” لدعم الفتيات وريادة الأعمال الرقمية
شمس يونس

 شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات مؤتمر “From Idea to Opportunity: A Way Forward” الذي ينظمه مشروع “بذور من أجل المستقبل (تمكين)” تحت رعاية جامعة الأقصر وبالتعاون مع ENROOT، والذي أقيم بمدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التصميم والإبداع وريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة والداعمة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم وتمكين السيدات والفتيات بمحافظة الأقصر في مجالات العمل الحر والمهارات الرقمية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، وتعزيز فرص التشبيك، وخلق مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركات والخبراء والشركاء، حيث بلغ عدد المتدربين 1200 متدربا منهم 84 حصلوا على شهادات تدريب وتم توفير فرص عمل لهم.

وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية وورش تبادل الخبرات، إلى جانب عرض نماذج وقصص نجاح ملهمة لفتيات استطعن تحقيق خطوات متميزة في مجال العمل الحر، كما شهدت الفعالية تكريم أفضل 14 مشاركة بالمشروع وتسليمهن عدد 14 جهاز “Laptop” دعمًا لاستمرار مسيرتهن المهنية.

ومن جانبه، أشاد نائب المحافظ، بأهمية الفعالية في فتح آفاق جديدة أمام السيدات والفتيات بمحافظة الأقصر، مؤكدا خلال كلمته على حرص محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة على دعم وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز فرص العمل الحر وريادة الأعمال، خاصة في مجالات المهارات الرقمية والتصميم والإبداع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات الشريكة في توفير بيئة داعمة للفتيات والسيدات بالمحافظة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

خالد هاشم

وزير الصناعة: نشارك في منتدى قازان لتعزيز الشراكة الصناعية مع روسيا ودول العالم الإسلامي

اسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء في مصر اليوم 12 مايو 2026

التنمية الصناعية

قفزة في صادرات الألومنيوم والزجاج.. الصناعة المصرية تفرض حضورها عالميًا

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد