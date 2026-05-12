نائب محافظ الأقصر يشهد مؤتمر “من الفكرة إلى الفرصة” لدعم الفتيات وريادة الأعمال الرقمية

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات مؤتمر “From Idea to Opportunity: A Way Forward” الذي ينظمه مشروع “بذور من أجل المستقبل (تمكين)” تحت رعاية جامعة الأقصر وبالتعاون مع ENROOT، والذي أقيم بمدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التصميم والإبداع وريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة والداعمة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم وتمكين السيدات والفتيات بمحافظة الأقصر في مجالات العمل الحر والمهارات الرقمية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، وتعزيز فرص التشبيك، وخلق مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركات والخبراء والشركاء، حيث بلغ عدد المتدربين 1200 متدربا منهم 84 حصلوا على شهادات تدريب وتم توفير فرص عمل لهم.

وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية وورش تبادل الخبرات، إلى جانب عرض نماذج وقصص نجاح ملهمة لفتيات استطعن تحقيق خطوات متميزة في مجال العمل الحر، كما شهدت الفعالية تكريم أفضل 14 مشاركة بالمشروع وتسليمهن عدد 14 جهاز “Laptop” دعمًا لاستمرار مسيرتهن المهنية.

ومن جانبه، أشاد نائب المحافظ، بأهمية الفعالية في فتح آفاق جديدة أمام السيدات والفتيات بمحافظة الأقصر، مؤكدا خلال كلمته على حرص محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة على دعم وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز فرص العمل الحر وريادة الأعمال، خاصة في مجالات المهارات الرقمية والتصميم والإبداع، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات الشريكة في توفير بيئة داعمة للفتيات والسيدات بالمحافظة.