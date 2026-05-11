محافظ الأقصر يسلم أول عقد تقنين أراض وفقًا للقانون 168 لسنة 2025

شهد المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، توقيع أول عقد بيع أراضٍ بنشاط مبانى وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك فى إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة.

وقام محافظ الأقصر بتسليم العقد للمواطن شنودة بخيت رزق، من عزبة مروان التابعة لمركز ومدينة إسنا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ، ويوسف نصير نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، ومحمد على أحمد مدير منظومة تقنين الأراضى بالمحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تواصل جهودها فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه تحقيق الاستقرار للمواطنين الجادين، مشيرًا إلى أهمية تسريع إجراءات التقنين وتذليل أى معوقات أمام المواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية.