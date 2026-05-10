الموجة 29.. محافظ الأقصر يتابع الإزالات عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أعمال الموجة 29 للإزالات، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ومحسن الشامي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشهدت المتابعة استعراض أعمال مراجعة رخص المحلات، وإزالة إشغالات الطرق ، وحملة طرق الأبواب ، التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رؤساء المراكز والمدن عبر شاشات الشبكة الوطنية .

وأكد محافظ الأقصر على استمرار حملات الإزالة والتعامل الفوري مع كافة المخالفات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط بالشوارع والميادين العامة، ومنع أي تعديات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين أو المرور، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون.