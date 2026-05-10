على متنها 210 حاجا ...انطلاق أولى رحلات الحج من مطار الأقصر... صور

شهد مطار الأقصر الدولي انطلاق أول أفواج حج القرعة لموسم الحج الحالي وسط جاهزية تشغيلية وتنظيمية متكاملة عكست مستوى الاستعدادات المكثفة لاستقبال وتفويج ضيوف الرحمن عبر المطار خلال الفترة المقبلة.

وأقلعت أولى رحلات الحج التابعة لشركة مصر للطيران باستخدام طائرة من طراز إيرباص A330 وعلى متنها 210 حجاج وسط إجراءات اتسمت بالسرعة والانسيابية بداية من دخول الركاب وحتى إنهاء إجراءات السفر والإقلاع.

وعكست الحركة داخل المطار حالة من الجاهزية العالية بين مختلف الجهات العاملة حيث جرى التنسيق الكامل لتوفير رحلة آمنة وميسرة للحجاج مع رفع درجة الاستعداد داخل صالات السفر والوصول وتكثيف الخدمات التنظيمية والصحية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية لضيوف الرحمن.

كما حرصت فرق العلاقات العامة والعاملون بالمطار على استقبال الحجاج وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة بما ساهم في خروج أولى الرحلات بصورة حضارية تعكس كفاءة منظومة التشغيل داخل مطار الأقصر الدولي.

ومن المقرر أن يشهد موسم الحج الحالي تشغيل 13 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام عبر مطار الأقصر الدولي في إطار جهود الشركة المصرية للمطارات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال المواسم المختلفة.