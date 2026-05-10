هيئة الرعاية الصحية: 60 منشأة بالأقصر تحصل على الإعتماد حتى الآن

نجحت وحدة طب أسرة الـ عثمان التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر ، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وتخدم هذه الوحدة حوالي 15 الف نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر من خلال 3440 ملف عائلي وقدمت مايقرب من 194 ألف خدمة طبية ، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى إجراء 27660 خدمة فحص شامل لمنتفعي الوحدة حتى الأن.

وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر 60 منشآة معتمدة أعتمادا كليا منها 6 مستشفيات و 11 مراكز و 43 وحدة طب أسرة،

وثمَّنت الهيئة العامة للرعاية الصحية جهود كتيبة العمل بالمنشآت وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية.