قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
اكتشاف حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا بإسبانيا
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحي و50 عجل بلدى خلال العيد بالأقصر

توزيع لحوم أضاحي خلال العيد بالأقصر
توزيع لحوم أضاحي خلال العيد بالأقصر
شمس يونس

 أعلنت جمعية الأورمان عن وضع خطة تشغيل متكاملة تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع محافظة الاقصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نحر وتوزيع كميات ضخمة من اللحوم .


وقال السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، خاصة في المواسم والأعياد المباركة التي تتجسد فيها قيم التكافل والتراحم، مؤكدًا إن ما نشهده اليوم في محافظة الأقصر من تعاون مثمر مع جمعية الأورمان لتوزيع 50 ألف كيلو من اللحوم ونحر 50عجلاً بلدياً خلال عيد الأضحى المبارك، هو نموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، موضحًا اننا لا نستهدف مجرد توزيع مساعدات غذائية، بل نسعى لضمان وصول الدعم بجودة عالية وكرامة إنسانية إلى أهالينا في أبعد القرى والنجوع.
 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستهدف توزيعه هذا العام بمحافظة الأقصر يشمل نحر وتوزيع عدد (50) عجلاً بلدياً يتم نحرها داخل المجازر المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها "طازجة"، كما سيتم توزيع عدد 50 ألف كيلو من لحوم الأضاحي  ستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر، وذلك لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المراكز والنجوع البعيدة.


موضحًا أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية . 
وأشار شعبان أن النحر سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بنحر العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالأقصر وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الاقصر من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة . 
الجدير بالذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .

الأقصر اخبار الأقصر الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بوتين: الشعب السوفيتي أنقذ العالم بأسره من النازية

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 9 مايو

أرشيفية

اعرف الجرام بكام..أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد