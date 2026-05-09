توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحي و50 عجل بلدى خلال العيد بالأقصر

أعلنت جمعية الأورمان عن وضع خطة تشغيل متكاملة تستهدف إدخال الفرحة على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً في قرى ونجوع محافظة الاقصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نحر وتوزيع كميات ضخمة من اللحوم .



وقال السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، خاصة في المواسم والأعياد المباركة التي تتجسد فيها قيم التكافل والتراحم، مؤكدًا إن ما نشهده اليوم في محافظة الأقصر من تعاون مثمر مع جمعية الأورمان لتوزيع 50 ألف كيلو من اللحوم ونحر 50عجلاً بلدياً خلال عيد الأضحى المبارك، هو نموذج يحتذى به في الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، موضحًا اننا لا نستهدف مجرد توزيع مساعدات غذائية، بل نسعى لضمان وصول الدعم بجودة عالية وكرامة إنسانية إلى أهالينا في أبعد القرى والنجوع.



من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المستهدف توزيعه هذا العام بمحافظة الأقصر يشمل نحر وتوزيع عدد (50) عجلاً بلدياً يتم نحرها داخل المجازر المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها "طازجة"، كما سيتم توزيع عدد 50 ألف كيلو من لحوم الأضاحي ستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر، وذلك لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المراكز والنجوع البعيدة.



موضحًا أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

وأشار شعبان أن النحر سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بنحر العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالأقصر وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الاقصر من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

الجدير بالذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية .