جهاز شباب الخريجين بالأقصر ينظم ندوة توعوية لتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى الشباب

نظم جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مركز خدمات تطوير الأعمال ببنك مصر، ندوة توعوية متميزة حول الادخار والاستثمار والتثقيف المالي، وذلك بمقر بنك مصر أتون بالأقصر، بحضور 35 شابا وفتاة من مختلف مدن ومراكز المحافظة.



وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، من بينها التعريف بمفاهيم الادخار وأهميته، وسبل الاستثمار الآمن، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأدوات والطرق الحديثة للاستثمار، بما يسهم في رفع الوعي المالي لدى الشباب وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.



حاضر بالندوة كل من محمد كمال، وهدير موسى، وآلاء محمود، أخصائيي تطوير الأعمال ببنك مصر، حيث قدموا محتوى توعويًا متخصصًا للحضور.



كما تناولت الندوة التعريف بخدمات مبادرة "رواد النيل"، والتي تشمل دعم الشباب في اختيار فكرة المشروع المناسبة، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير فرص التمويل، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل، والتشبيك مع مختلف الجهات الداعمة، بما يسهم في تمكين الشباب من تنفيذ مشروعاتهم بشكل فعّال ومستدام.



وأوضحت شيرين طلعت، مدير جهاز شباب الخريجين بالأقصر، أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص جهاز شباب الخريجين على نشر الوعي المالي، وبناء جيل قادر على إدارة موارده المالية بكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.