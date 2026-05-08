محافظات

ثقافة الأقصر تحتفي بعيد العمال
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة للاحتفال بعيد العمال. 

ومازالت تستمر القافله الثقافيه بثقافة الأقصر ذلك من خلال بقريه السناينه حيث نظم قصر ثقافة الطارف بدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري ، واعد محاضره بعنوان (دور العامل المصري)ألقاها الدكتور علاء النجار مشيرا إلى  العامل المصرى، و دوره في الاستقرار السياسي والمجتمعي، و أثر العامل المصري في النهوض بالمجتمع،كما اقيم  امسيه شعريه عن العامل المصرى  ألقاها الشاعر سيد صدقى قصيدة "ياطفلي الصغير  بالعلم والعمل" و " أنا طفل" ، اعقبها  ورشه فنون تشكيليه للأطفال تدريب حسن رفاعي، و دوري ثقافي بين الأطفال المشاركين في الحفل وتم توزيع جوائز مقدمه من القصر للفائزين. 

 واختتم بعرض لفرقه الموسيقى العربية  تم عرض أغاني وطنيه وبعض الاغاني المحببه للجمهور والتي نالت إعجاب الجميع وتفاعل الجميع معها. 

جاءت الأنشطة ضمن برامج فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب أعد نشاط الطفل بثقافة الأقصر محاضره بعنوان "المهارات اللازمة للتوظيف" حاضرتها ايفون إيليا متحدثة عن مابين التخرج والتوظيف، و المهارات الأساسية للتوظيف، و المهارات الشخصية اللازمه للتوظيف، أعد  قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "العمل وبناء المجتمع" ألقتها  الدكتورة/علا على ابراهيم تحدثت من خلالها عن العمل و دوره في بناء مجتمع قوي، و بناء قوة اقتصادية، و العمل و المجتمع وجهان لعملة واحدة. 

كما توالت البرنامج القوافل الثقافية المتنقلة بقصر ثقافة حسن فتحي بعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وورشة رسم حر تدريب علي حسانين، وامسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين، اختتمت بفقرة أنشاد ديني  للشيخ حسان عثمان و محمد مصطفى من إدارة أوقاف القرنة.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا للاحتفال بعيد العمال، يتضمن ورشا إبداعية ومعارض فنون تشكيلية، إلى جانب الأمسيات الشعرية، والعروض الفنية واللقاءات التثقيفية والتوعوية، وورش الحكي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والنقاد والمفكرين، وتستمر فعالياته طوال شهر مايو بالقاهرة والمحافظات.

