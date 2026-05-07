ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 7 آلاف لتر مواد بترولية سولار بحوزة شخصين في محافظة أسيوط قبل بيعهما في السوق السوداء.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بتجميع وحجب المواد البترولية "السولار"، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل "بدون تراخيص" محمل عليهم (قرابة 7 آلاف لتر مواد بترولية "سولار")، وبمواجهتهما أقرا بتجميعهما المواد البترولية من عدة محطات وقود، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.