العثور على جثة فى نهر النيل بالأقصر

انتشلت الجهات الأجهزة الأمنية بالأقصر جثمان شخص مجهول الهوية عثر عليه غارقا بنهر النيل بمنطقة المدامود شمال المحافظة .

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بالعثور على جثمان غريق بأحد المواقع بمنطقة المدامود.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

و تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص بلاغات التغيب والتوصل إلى هوية المتوفى وكشف ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها.