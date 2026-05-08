مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بترعة بالأقصر.. صور

شهدت منطقة الطريق الواقع بين قرية القرايا ومركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم، حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل إحدى الترع، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات حرجة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بإحدى الترع بين قرية القرايا ومركز إسنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين مصرع سائق السيارة في موقع الحادث متأثرا بإصابته، فيما أُصيب 4 آخرون بإصابات وصفت بالخطيرة، وتم انتشالهم ونقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة من المياه ورفع آثار الحادث، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.