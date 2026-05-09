قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهاتريك التاريخي.. مكافأة خاصة من برشلونة لـ حمزة عبد الكريم| إيه الحكاية؟
بعد انتشار فيروس هانتا العالمي.. كل ما يجب معرفته والفئات الأكثر عرضة للإصابة
كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر
محمد بركات: حتى لو لم يُتوج الأهلي بالدوري أنا راضٍ عن عودته لشخصيته القوية
الصحة : توسعة شبكة الوحدات الصحية إلى 3825 وحدة فحص سمعي بالمحافظات
مدبولي يصل جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس “إسماعيل عمر جيله”
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة
سوريا توقف خردل ديوب.. متهم بالضلوع في هجوم كيماوي
شيكابالا: أزمة محتملة في خط وسط الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
تتخطى الـ40 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم السبت 9مايو 2026
سيد معوض: الدوري ما زال في الملعب للأهلي.. ولازم نكمل للنهاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة "حماية" لتمكين المرأة بأرمنت

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة "حماية" تعزيز قدرات المجتمع المدني وتمكين المرأة بأرمنت
نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة "حماية" تعزيز قدرات المجتمع المدني وتمكين المرأة بأرمنت
شمس يونس

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية الختامية لمبادرة "حماية"، والتي أقيمت بمركز أرمنت، وذلك ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني والمحلية والحوكمة في التنمية وتمكين المرأة - بناء"، الذي تنفذه جمعية القديس منصور بأرمنت بالشراكة مع مؤسسة "كير مصر للتنمية" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاءت الاحتفالية تتويجاً لجهود المبادرة التي استهدفت (8) مجتمعات محلية بمركزي (أرمنت وإسنا)، بعدد مستهدفين 2000 أسرة، وركزت على بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الحماية والتحول الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة والشمول المالي.

استعرض الحفل أبرز إنجازات المبادرة، والتي شملت بناء قدرات 9 مؤسسات مجتمع مدني في مجالات الحماية والتحول الرقمي، وتنفيذ ورش عمل متخصصة للعمد والمشايخ لتعزيز دورهم في الحماية المجتمعية، وإطلاق إطار تنسيقي تحت مسمى "مجتمع يحميها" لتوحيد جهود الجهات التنفيذية والمجتمعية لمواجهة ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، وتفعيل آليات حشد الموارد المحلية لدعم قضايا الحماية بشكل مستدام.

كما تضمن الحفل عرضاً لقصص نجاح واقعية سلطت الضوء على التغيير الإيجابي في اتجاهات المجتمع تجاه الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وكيف ساهمت الأنشطة التوعوية في بناء جسور من الثقة بين الجهات التنفيذية والقيادات المحلية لخدمة قضايا المرأة.

اختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من النماذج المؤثرة والمشاركين في إنجاح المبادرة، بحضور النائب محمد النوبي تقادم والنائب ناصر الضوي عضوي مجلس الشيوخ، والشيخ محمود الطيب أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والأنبا عمانوئيل مطران الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، وقيادات من مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي مؤسسة كير مصر، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام أبو زيد، على دعم المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة للدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالنتائج التي حققتها مبادرة "حماية" في رفع وعي المواطنين وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرقمنة داخل القرى المستهدفة بمحافظة الأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

وليد سليمان

أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

إمام عاشور

مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور

محمد عبد المنعم

إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر يتابع ترتيبات الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد ممدوح

فى عيد ميلاده .. اعترافات مثيرة لـ محمد ممدوح عن علاقته بابنته ووالده

رانيا فريد شوقى

رانيا فريد شوقى: السينما تساهم فى التقريب بين الشعوب

بالصور

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد