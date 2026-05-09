نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة "حماية" لتمكين المرأة بأرمنت

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية الختامية لمبادرة "حماية"، والتي أقيمت بمركز أرمنت، وذلك ضمن مشروع "تعزيز قدرات المجتمع المدني والمحلية والحوكمة في التنمية وتمكين المرأة - بناء"، الذي تنفذه جمعية القديس منصور بأرمنت بالشراكة مع مؤسسة "كير مصر للتنمية" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاءت الاحتفالية تتويجاً لجهود المبادرة التي استهدفت (8) مجتمعات محلية بمركزي (أرمنت وإسنا)، بعدد مستهدفين 2000 أسرة، وركزت على بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الحماية والتحول الرقمي، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة والشمول المالي.

استعرض الحفل أبرز إنجازات المبادرة، والتي شملت بناء قدرات 9 مؤسسات مجتمع مدني في مجالات الحماية والتحول الرقمي، وتنفيذ ورش عمل متخصصة للعمد والمشايخ لتعزيز دورهم في الحماية المجتمعية، وإطلاق إطار تنسيقي تحت مسمى "مجتمع يحميها" لتوحيد جهود الجهات التنفيذية والمجتمعية لمواجهة ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، وتفعيل آليات حشد الموارد المحلية لدعم قضايا الحماية بشكل مستدام.

كما تضمن الحفل عرضاً لقصص نجاح واقعية سلطت الضوء على التغيير الإيجابي في اتجاهات المجتمع تجاه الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وكيف ساهمت الأنشطة التوعوية في بناء جسور من الثقة بين الجهات التنفيذية والقيادات المحلية لخدمة قضايا المرأة.

اختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من النماذج المؤثرة والمشاركين في إنجاح المبادرة، بحضور النائب محمد النوبي تقادم والنائب ناصر الضوي عضوي مجلس الشيوخ، والشيخ محمود الطيب أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والأنبا عمانوئيل مطران الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، وقيادات من مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي مؤسسة كير مصر، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام أبو زيد، على دعم المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة للدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بالنتائج التي حققتها مبادرة "حماية" في رفع وعي المواطنين وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرقمنة داخل القرى المستهدفة بمحافظة الأقصر.