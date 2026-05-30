كشف حقيقة قيام أجانب بإدارة كوافير للأعمال المنافية للآداب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بإدارة أحد المحال"كوافير" للأعمال المنافية للآداب بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام " وتبين أنه مستأجر لبعض الأشخاص وقيامهم بإدارته كمقهى "بدون ترخيص" ، وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو من قيام المذكورين بإدارته المحل لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة المحل المشار إليه

(3 سيدات، وشخص"يحملون جنسية إحدى الدول")، وبمواجهتهم إعترفوا بإدارة المحل كمقهى "بدون ترخيص"، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء كذباً بكونه محل كوافير وإدارته للأعمال المنافية للآداب لإقامته بجوار المقهى وتضرره من الإزعاج الصادر عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.