قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية تطالب بخطة حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني في الثانوية العامة
بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة
معلومات استخباراتية.. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا
التموين: طرح طماطم بالمجمعات بسعر 20 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
مسئول أمريكي رفيع المستوى: انتهاء اجتماع ترامب دون اتخاذ قرار بشأن إيران
المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب
قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟
هرم مصر الرابع .. خالد عبد العزيز يكشف قصة تاريخية عن عمارة الإيموبيليا
الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي
إيران: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة قشم بالخليج العربي
إيران: لم نوقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن.. ولا مفاوضات بشأن البرنامج النووي
إنجاز مستحق أسعد الملايين.. إنفانتينو يهنئ الزمالك رسميًا بالتتويج بلقب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الجريمة إلى العالم الرقمي وخريطة العقل .. القومي للترجمة يفتح أبواب الأسئلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

في زمن تتسارع فيه التحولات المعرفية وتتداخل فيه التكنولوجيا مع الفلسفة، والعلوم العصبية مع الاجتماع، يواصل المركز القومي للترجمة لعب دوره بوصفه أحد أهم الجسور الثقافية التي تنقل إلى القارئ العربي أحدث وأعمق ما ينتجه الفكر الإنساني عالميًّا. ومن خلال مجموعة من الإصدارات الفكرية والعلمية اللافتة، يفتح المركز أبوابًا واسعة أمام أسئلة شائكة تتعلق بالعقل والهوية والجريمة والعالم الرقمي، في محاولة لإعادة التفكير في الإنسان المعاصر وعلاقته بالمجتمع والمعرفة والتكنولوجيا.


من بين هذه الإصدارات يبرز كتاب "عالم رقمي.. الاتصال والإبداع والحقوق" تأليف جيليان يونجس، وترجمة محمد حسن، بوصفه أحد الأعمال المرجعية التي تستعيد راهنيتها مع كل تطور تكنولوجي جديد. فالكتاب، الذي جاء ثمرة حلقات بحثية عقدها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "السياسة الرقمية"، يناقش التحولات التي أحدثها الاقتصاد الرقمي في مفاهيم الاتصال والإبداع والحقوق، عبر مقاربات تجمع بين النظرية والتطبيق، وبين التحليل السياسي والثقافي والتقني.


ويتناول العمل قضايا معاصرة شديدة الحساسية، من بينها الهوية الرقمية، والسلطة الخامسة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والسرد القصصي الرقمي، والربيع العربي، والرقابة على الإنترنت، فضلًا عن أسئلة الشمول الرقمي والإبداع الاقتصادي والاجتماعي، ليعيد طرح السؤال الأكثر إلحاحًا في عصر التكنولوجيا: هل نملك العالم الرقمي أم أنه بات يعيد تشكيلنا وامتلاك وعينا؟


وفي سياق مختلف لكنه لا يقل إثارة، يقدّم المركز كتاب "بيولوجيا السلوك الإجرامي.. تفاعل الجينات والمخ والثقافة" للعالمين أنتوني وولش وجوناثان دي بولن، بترجمة الدكتور أحمد موسى، وهو عمل يقترب من واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا في فهم الإنسان: لماذا يرتكب البشر الجرائم؟


يعتمد الكتاب على مقاربة بيولوجية عصبية اجتماعية، ترى أن السلوك الإجرامي ليس نتيجة عامل واحد منفصل، بل ثمرة تفاعل معقد بين الجينات، وبنية المخ، والظروف الثقافية والاجتماعية المحيطة بالفرد. كما يقدّم قراءة مبسطة وموسعة للعلاقة بين الدوائر العصبية وأنماط العنف والجريمة، متناولًا موضوعات مثل الذكاء، والجندر، والفصام، والسيكوباتية، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتعاطي المواد الإدمانية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلوك الإنساني.


أما على المستوى الفلسفي، فيعيد المركز تقديم كتاب "مرآة العقل.. أو خريطة المعرفة" للفيلسوف والمؤرخ البريطاني روبين جورج كولينغوود، بترجمة أحمد جمال أبو الليل، وهو عمل فكري يسعى إلى مراجعة التجربة الإنسانية عبر خمسة مجالات رئيسية هي: الفن، والدين، والعلم، والتاريخ، والفلسفة.


ومن خلال هذا المسار، يحاول كولينغوود تفكيك فكرة امتلاك الحقيقة المطلقة، مؤكدًا أن المعرفة ليست يقينًا نهائيًّا مغلقًا، بل عملية مستمرة من التساؤل وإعادة التفكير وتصحيح الأخطاء. ويكشف الكتاب عن رؤية فلسفية شمولية تتعامل مع العقل الإنساني بوصفه كيانًا متحركًا يعيد رسم خرائط المعرفة باستمرار، في مواجهة الجمود الفكري واليقين الدوغماطيقي.


وتعكس هذه الإصدارات الثلاثة ملامح المشروع الفكري الذي يتبناه المركز القومي للترجمة؛ مشروع لا يكتفي بنقل الكتب، بل يسعى إلى نقل الأسئلة الكبرى نفسها إلى القارئ العربي، عبر أعمال تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الفلسفة، والعلوم مع الاجتماع، والإنسان مع مصيره في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة.

التكنولوجيا مع الفلسفة المركز القومي للترجمة الجسور الثقافية الإصدارات الفكرية العالم الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ترشيحاتنا

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

جانب من الفعاليات

بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء.. المؤتمر العلمى السنوى الخامس للأمراض للروماتيزمية والمناعة بطب عين شمس

ذبح الأضاحي

الزراعة تعلن ذبـ ح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين

بالصور

تفاصيل الكشف عن أول سيارة كهربائية من فيراري في تاريخها

فيراري لوتشه
فيراري لوتشه
فيراري لوتشه

التستوستيرون عند الرجال.. 7 أطعمة نباتية تزيد هرمون الذكورة

أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال
أطعمة تساعد على تعزيز هرمون التستوستيرون لدى الرجال

5 وصفات سريعة تحول بواقي اللحمة في ثاني أيام العيد لأكلات شهية

أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة
أفكار ذكية لتحويل بقايا اللحوم إلى أكلات جديدة

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام ويتابع أعمال التطوير الجارية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد