"مرآة العقل أو خريطة المعرفة".. كولينغوود يعيد رسم خرائط الفكر الإنساني في إصدار للقومي للترجمة

في إطار مشروعه المتواصل لإتاحة أبرز الأعمال الفكرية العالمية أمام القارئ العربي، يقدّم المركز القومي للترجمة كتاب "مرآة العقل.. أو خريطة المعرفة" للفيلسوف والمؤرخ وعالم الآثار البريطاني روبين جورج كولينغوود، وترجمة الباحث الاقتصادي والمترجم أحمد جمال أبو الليل.

وفي هذا العمل الفلسفي العميق، يعمد كولينغوود إلى مراجعة نقدية لخمسة أشكال أساسية من التجربة الإنسانية، مرتّبة وفقًا لدرجة الحقيقة التي يبلغها كل شكل على حدة: الفن، والدين، والعلم، والتاريخ، والفلسفة. ومن خلال هذا المسار الفكري المتشابك، يتتبّع المؤلف سعي العقل الإنساني الدائم، الذي لا يهدأ، إلى رسم "خريطة للمعرفة"، وإلى تصحيح أخطائه ومراجعة تصوّراته باستمرار، حتى وإن تعثّر أحيانًا في بلوغ الحقيقة الكاملة.

ويكشف الكتاب عن الجذور الدوغماطيقية لفكرة امتلاك العقل للحقيقة بصورة مطلقة ودائمة، وهي الفكرة التي واجهها كولينغوود بمعارضة فلسفية صارمة، مؤكدًا أن المعرفة ليست يقينًا نهائيًّا مغلقًا، بل تجربة إنسانية مفتوحة على التساؤل وإعادة التفكير.

كما يهدف الكتاب إلى مراجعة مجمل الخبرة الإنسانية عبر إعادة التفكير فلسفيًّا في المناشط الانعكاسية الرئيسة للعقل، لذلك يُنظر إليه باعتباره أول الأعمال الفلسفية البارزة لكولينغوود، وتجسيدًا واضحًا لانخراطه في إعادة النظر إلى الخبرة بوصفها كلًّا مترابطًا ومتشابكًا، كذلك يؤسّس هذا العمل لتناوله الديالكتيكي الشمولي، الذي تتكامل فيه مختلف ضروب مناشط العقل داخل بنية فكرية واحدة.