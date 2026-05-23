احتفالًا بيوم أفريقيا.. القومي للترجمة يناقش كتاب "الفتاة التي تزوجت أسدًا"

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، في 2 يونيو المقبل حفل توقيع ومناقشة كتاب "الفتاة التي تزوجت أسدًا.. وحكايات أخرى من إفريقيا" للكاتب أليكسندر ماكول سميث، وترجمة الدكتور عمر عبد الفتاح.

وذكر المركز، في بيان اليوم "السبت"، أن خلال اللقاء سوف يتحدث الدكتور عبد الفتاح، مترجم الكتاب، في أمسية ثقافية تسلط الضوء على خصوصية الحكاية الإفريقية وما تحمله من أبعاد إنسانية وثقافية ثرية، بينما يدير حفل التوقيع والمناقشة الدكتور محمد رزق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اهتمام المركز القومي للترجمة بتقديم نماذج متميزة من آداب الشعوب المختلفة، والانفتاح على التجارب الأدبية الإفريقية التي تمتلك طابعًا إنسانيًا وسرديًا خاصًا، بما يعزز من حضور الثقافة الإفريقية في المشهد الثقافي العربي.