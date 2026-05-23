هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن

أفادت ​هيئة عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية اليوم السبت ​بأنها تلقت ​تقارير من مصادر ⁠مختلفة عن ​نشاط مشبوه ​في خليج عدن، بحسب رويترز.



و أكدت الهيئة إن هناك عدة ​تقارير ​عن اقتراب قوارب صغيرة ‌من ⁠سفن. وأضافت أنها رصدت قاربا كبيرا ​مزودا ​بمحركين ⁠خارجيين يحمل سلالم ​وأسلحة.

و من جهة أخرى، وذكرت تقارير أمريكية أن إدارة دونالد ترامب رفعت مستوى الجاهزية العسكرية تحسبًا لجولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما ألغى مسؤولون في الجيش والاستخبارات إجازاتهم، بالتزامن مع تحديث خطط التأهب بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.



كما تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطعا نشره دان سكافينو، مستشار ترامب ونائب رئيس أركان البيت الأبيض، يظهر قاذفات الشبح الأمريكية “بي-2” القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات، في إشارة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لاحتمال استهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض.



في المقابل، رفعت طهران حالة الاستعداد القصوى، وأغلقت مجالها الجوي غرب البلاد حتى صباح الاثنين، في خطوة تعكس توقعها لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ، كما هدد مسؤولون إيرانيون برد “يتجاوز حدود الشرق الأوسط”، مؤكدين أن القوات المسلحة وضعت خططًا لمرحلة تصعيد جديدة في حال تعرضت البلاد لأي هجوم.

