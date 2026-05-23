مرحبا جرينلاند.. ترامب يثير الجدل حول الجزيرة الدنماركية بصورة جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خططه المثيرة للجدل للاستيلاء على جزيرة جرينلاند، وذلك عبر منشورٍ مثيرٍ للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يطلّ على الجزيرة القطبية الشمالية.

وتُظهر الصورة، التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونُشرت مساء الجمعة، ترامب وهو يُطلّ على جبال جرينلاند وقراها الملونة، مع عبارة: "مرحباً جرينلاند!".

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من استقبال المبعوث الأمريكي الخاص إلى جرينلاند بمحتجين غاضبين عند وصوله لافتتاح قنصلية أمريكية جديدة في الجزيرة.

استُقبل حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري استقبالاً بارداً في وسط مدينة نوك يوم الخميس، حيث سار أكثر من 500 من سكان جرينلاند عبر العاصمة نوك وهم يلوحون بأعلام جرينلاند الحمراء والبيضاء ويحملون لافتات كُتب عليها "ارجعوا إلى دياركم يا أمريكا"، و"اجعلوا أمريكا ترحل!"، و"لسنا للبيع".

ثم أدار المتظاهرون ظهورهم لمبنى القنصلية الأمريكية والتزموا الصمت لمدة دقيقتين في توبيخ رمزي للوجود المتزايد لواشنطن.