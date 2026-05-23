استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه



شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت داخل البنوك والسوق الرسمية، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات مستويات الصرف منذ آخر يوم عمل في البنوك، مع هدوء واضح في حركة الطلب على العملات الأجنبية.



استقرار الدولار واليورو



وسجل سعر الدولار نحو 52.86 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 61.35 جنيه للشراء و61.52 جنيه للبيع.



كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 70.96 جنيه للشراء و71.15 جنيه للبيع، وسط تحركات محدودة في سوق العملات الرئيسية.



عملات عالمية مستقرة



وسجل الدولار الكندي نحو 38.38 جنيه للشراء و38.5 جنيه للبيع، فيما بلغ الفرنك السويسري 67.07 جنيه للشراء و67.27 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني نحو 7.76 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.22 جنيه للشراء و33.3 جنيه للبيع.



هدوء سوق الصرف



ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصرية، مدعومة بتوازن العرض والطلب، وترقب المستثمرين لأي تطورات تتعلق بالسياسة النقدية المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.