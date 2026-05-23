قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت
ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة نارية قبل الفصل الأخير في مونديال 2026
رسميًا.. إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت  داخل البنوك والسوق الرسمية، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات مستويات الصرف منذ آخر يوم عمل في البنوك، مع هدوء واضح في حركة الطلب على العملات الأجنبية.
 

استقرار الدولار واليورو
 

وسجل سعر الدولار نحو 52.86 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 61.35 جنيه للشراء و61.52 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 70.96 جنيه للشراء و71.15 جنيه للبيع، وسط تحركات محدودة في سوق العملات الرئيسية.
 

عملات عالمية مستقرة
 

وسجل الدولار الكندي نحو 38.38 جنيه للشراء و38.5 جنيه للبيع، فيما بلغ الفرنك السويسري 67.07 جنيه للشراء و67.27 جنيه للبيع.
كما سجل اليوان الصيني نحو 7.76 جنيه للشراء و7.79 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.22 جنيه للشراء و33.3 جنيه للبيع.
 

هدوء سوق الصرف
 

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المصرية، مدعومة بتوازن العرض والطلب، وترقب المستثمرين لأي تطورات تتعلق بالسياسة النقدية المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

العملات الأجنبية الدولار اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

حج الجمعيات

مشرفو حجاج الجمعيات الأهلية يتسلمون مخيمات عرفات ومنى

الطقس في مصر

الأرصاد: تكاثر للسحب رغم الحرارة.. تحذيرات لسكان هذه المناطق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أهالي نزلة السمان لمناقشة مخططات تطوير المنطقة

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد