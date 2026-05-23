فرنسا تحظر دخول إيتامار بن غفير وتدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنه تقرر، اعتبارًا من اليوم، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية.

وأوضح بارو، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي على خلفية «تصرفات غير مقبولة» صدرت بحقه تجاه مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول «جلوبال سمود» المتجه إلى غزة.

وأضاف: «نحن نرفض مبادرة هذا الأسطول التي لا تحقق أي نتيجة مفيدة وتثقل كاهل الجهود الدبلوماسية والقنصلية، التي أشيد بمهنيتها وتفانيها. لكن لا يمكننا التسامح مع تعرض مواطنين فرنسيين للتهديد أو الترهيب أو المعاملة العنيفة، لا سيما حين تصدر عن مسؤول رسمي».

وأشار إلى أن هذه الأفعال قوبلت بإدانات من عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين في إسرائيل، لافتًا إلى أنها تأتي ضمن «سلسلة طويلة من التصريحات والممارسات الصادمة، والتحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين».

واختتم وزير الخارجية الفرنسي تصريحه بالقول: «وكما فعل نظيري الإيطالي، أطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيتامار بن غفير».