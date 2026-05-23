أوغندا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية اليوم السبت تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن اثنين من حالات الإصابة الجديدة هما لسائق وأحد العاملين في المجال الطبي، وكان لهما صلة بحالة الإصابة المؤكدة الأولى بفيروس إيبولا في البلاد.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثالثة تعود لسيدة كونغولية وصلت أوغندا في وقت سابق من الشهر الجاري وهي تعاني من أعراض خفيفة، إلا أن الفحوصات بعد ذلك أثبتت إصابتها بالفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

يشار إلى أن "إيبولا" هو مرض معدي ومهدد للحياة وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي والاتصال بالسوائل الجسدية.