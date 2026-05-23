أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا محدودًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأونصة عالميًا واستمرار قوة الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة المصرية وفقًا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، خاصة مع تصاعد التوقعات بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يضغط على أسعار الذهب عالميًا ويؤثر على الأسواق المحلية.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار رعدية ورياح..حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 مايو 2026، محذرة من تقلبات جوية ملحوظة تضرب عدة مناطق بالجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد الرعدية في بعض المناطق وفقًا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال فترة النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الشبورة المائية والرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

وزير خارجية العراق يؤكد هاتفيا لنظيره الإيراني أهمية إنهاء العمليات العسكرية في مضيق هرمز

أكد وزير خارجية العراق، هاتفيا لنظيره الإيراني أهمية إنهاء العمليات العسكرية في مضيق هرمز، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأكد العقيد تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يهدف بالأساس إلى منع طهران من استخدام موانئها وقدراتها البحرية في دعم أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، مشددًا على أن واشنطن تواصل تنفيذ إجراءاتها البحرية والاقتصادية بصورة مكثفة من أجل تقويض قدرة إيران على الاستفادة من خطوط الملاحة البحرية.

أحمد يعقوب: توترات مضيق هرمز تهدد بخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1%

حذر الكاتب الصحفي أحمد يعقوب من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدًا أن حالة الضبابية وعدم اليقين تنعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بمزيد من التراجع في معدلات النمو وارتفاع التضخم العالمي خلال السنوات المقبلة.

خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وأوضح أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، أن الاقتصاد العالمي الذي يُقدّر حجمه بنحو 118 تريليون دولار، يشهد مراجعات هبوطية في معدلات النمو المتوقعة، حيث تم خفض التقديرات من 3.3% إلى 3.1%

الطريقة الشرعية لتوزيع الأضحية.. لا نسب إلزامية والصدقة على الأقارب أولى

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء؛ ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب والأصدقاء، وثلث للفقراء والمساكين، هو تقسيم مستحب ومتعارف عليه لتحقيق التوازن والتكافل الاجتماعي، لكنه ليس فرضًا أو أمرًا ملزمًا شرعًا.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المضحي له الحرية في توزيع الأضحية بالطريقة التي يراها مناسبة، سواء بزيادة نصيب الفقراء أو الأقارب أو الاحتفاظ بجزء أكبر لأهل بيته، طالما تحقق أصل شعيرة الأضحية بالذبح والإطعام.

بعد وصول الطماطم إلى 70 جنيهًا.. خبير يكشف حقيقة تسبب التصدير في الأزمة

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم ووصول سعر الكيلو إلى نحو 70 جنيهًا في بعض الأسواق، كشف الدكتور نادر نور الدين حقيقة ما يتردد حول تسبب التصدير في الأزمة الحالية، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من نقص في الإنتاج، لكن المشكلة الأساسية تكمن في إهدار كميات ضخمة من المحصول نتيجة التلف وضعف التصنيع الزراعي، ما يؤدي إلى تقليل المعروض وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

التصدير ليس السبب في أزمة الطماطم

وأوضح الدكتور نادر نور الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة، أن التصدير ليس السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الطماطم، مؤكدًا أن مصر من أكبر الدول المنتجة للطماطم على مستوى العالم، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في فقد نحو 30 إلى 33% من الإنتاج بسبب التلف وسوء التداول داخل الأسواق.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المحصول يتعرض للهدر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود منظومة كافية للتصنيع الزراعي، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة وتقليل الكميات المعروضة في الأسواق.

التصنيع الزراعي الحل الأمثل

وأكد نور الدين أن التوسع في إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي بالقرب من مناطق الإنتاج سيسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، بدلًا من الاعتماد فقط على بيعها في صورتها الطازجة.

وأضاف أن الصناعات الغذائية المرتبطة بالطماطم، مثل الصلصة والمركزات، تحقق عوائد اقتصادية أكبر، خاصة أن الأسواق العربية والأفريقية تستورد هذه المنتجات من الخارج رغم قدرة مصر على إنتاجها بكفاءة عالية.

مدبولي: نعمل على تطوير المدارس وتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي للطلاب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق التعليمية والخدمية بمحافظة الجيزة، مشددًا على أهمية إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية داخل المدارس.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الجيزة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع التعليم.