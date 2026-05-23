ضمن حملة "صك الأضحية..نحر 118 رأس ماشية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات العمل الأهلي يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، خاصة خلال المناسبات الدينية، مشيداً بجهود مؤسسة مصر الخير في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن حملة صك الأضحية التي تنفذها مؤسسة مصر الخير تعد من الحملات والمبادرات التي تسهم في إدخال البهجة على الأسر المستحقة من خلال توفير اللحوم للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية والمؤسسات الأهلية لتحقيق مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

فيما أوضح حسن مسلم مدير مكتب مؤسسة مصر الخير لمحافظات القناة والشرقية أن المؤسسة أطلقت حملة "صك الأضحية ٢٠٢٦" تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين داخل المحافظة لافتاً إلى أنه من المقرر ذبح (١١٨) رأس ماشية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحملة، قابلة للزيادة حال فتح مرحلة ثالثة، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

أضاف مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أن أعمال الذبح ستتم داخل مجزر نصف آلي تابع لشركة القيصر للإنتاج الحيواني بناحية طريق ٣٦ الحربي أمام مدرسة المعركة بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية علي مدار أول ثلاثة أيام من العيد، وفقاً للضوابط الشرعية والصحية والبيطرية، لتوزيعها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لدعم التكافل الإجتماعي والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.