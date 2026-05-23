القبض على القائمين بإدارة 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بنطاق محافظة الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ارتكاب 12 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بنطاق محافظة الشرقية) أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 12 شخصا وبحوزتهم جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج – أكلاشيهات - إعلانات خاصة بالشركات كروت دعاية – دفاتر بيانات راغبى السفر للعمل بالخارج - عدد من أجهزة الكمبيوتر وهواتف المحمول بفحصها تبين احتوائها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.