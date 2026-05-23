جامعة قناة السويس تنظم يوما تعليميا ترفيهيا لتعزيز التفاعل الطلابي والانتماء الجامعي

نظّمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر" يومًا تعليميًا ترفيهيًا لطلاب الجامعة، وذلك في أجواء طلابية متميزة عكست حرص الجامعة على دعم الأنشطة الهادفة وتنمية روح المشاركة بين الطلاب.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة قناة السويس والمؤسسات الداعمة للنشاط الطلابي.

وأُقيمت الفاعلية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة "طلاب من أجل مصر"

و عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.

وشهد بهو مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب مشاركة طلابية واسعة في فعاليات اليوم التعليمي الترفيهي الذي نظمته إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، حيث تضمّنت الفاعلية عددًا من الفقرات التعليمية والترفيهية والثقافية، والتي هدفت إلى تعزيز روح التعاون والانتماء بين الطلاب، إلى جانب إضفاء أجواء من البهجة والحيوية.

ويأتي تنظيم هذه الفاعلية في إطار حرص جامعة قناة السويس على تقديم أنشطة متنوعة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، بما يدعم بناء بيئة جامعية محفزة على الإبداع والتفاعل الإيجابي.

وجاء تنظيم الفاعلية بجهود طلابية من أسرة "طلاب من أجل مصر" بقيادة مقرر الأسرة محمد شريف.