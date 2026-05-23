رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جولات بعثة السياحة تكشف عن مفاجآت سارة لحجاج البري والاقتصادي

محمد الاسكندرانى

في إطار المتابعة المستمرة لموسم الحج السياحي 2026، واصلت لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليا بمكة المكرمة جولاتها الميدانية المكثفة على أماكن إقامة حجاج السياحة "خاصة البري والاقتصادي" بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج المتعاقد عليها مع الحجاج، وضمان تقديم الخدمات بالمستوى اللائق بالحجاج المصريين.

مفاجآت سارة لعدد كبير من حجاج البري والاقتصادي

وكشفت الجولات الميدانية عن مفاجآت سارة لعدد كبير من حجاج البري والاقتصادي، حيث رصدت اللجان استفادة الحجاج من نظام «تحسين السكن»، والإقامة داخل فنادق خمس نجوم مطلة وقريبة من الحرم المكي، في إطار الجهود التي تبذلها الشركات السياحية لتوفير أفضل سبل الراحة للحجاج.

كما أكدت تقارير البعثة أن بعض حجاج برامج الحج البري والاقتصادي تمكنوا من قضاء ما يصل إلى 10 أيام كاملة داخل فنادق خمس نجوم بجوار الحرم المكي، ضمن ترتيبات التحسين التي تم توفرها للحجاج، الأمر الذي ساهم في توفير قدر كبير من الراحة خاصة لكبار السن والحالات الإنسانية، ومكنهم من أداء الصلوات والمناسك في المسجد الحرام بسهولة ويسر.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة من بعثة الحج السياحي من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة

متابعة ميدانية للتسكين والتغذية


وأوضحت سامية سامي رئيس مكتب شؤون الحج السياحي أن لجان المتابعة قامت بالمرور على عدد من فنادق الإقامة ومقار تسكين حجاج البري والاقتصادي، حيث تم متابعة إجراءات التسكين والتأكد من مطابقة أماكن الإقامة للضوابط المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة مستوى خدمات الإعاشة والتغذية المقدمة للحجاج، ومدى الالتزام بالوجبات والخدمات المتفق عليها ضمن برامج الحج.

واوضحت ان الجولات شملت لقاءات مباشرة مع الحجاج للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من تواجد مشرفي الشركات بصورة دائمة لتلبية احتياجات الحجاج والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طلبات.

وشددت رئيس البعثة على استمرار الجولات الرقابية اليومية طوال فترة وجود الحجاج بالأراضي المقدسة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على حقوق الحجاج وضمان تنفيذ البرامج السياحية وفقًا للتعاقدات المعتمدة.


حل فوري للملاحظات والشكاوى

وخلال أعمال المتابعة، رصدت اللجان بعض الملاحظات المحدودة بعدد من أماكن الإقامة، حيث تم التنسيق بشكل فوري مع الشركات ومسؤولي الفنادق للتعامل مع تلك الملاحظات، وتمت إزالة أسباب الشكاوى وحلها بشكل عاجل بما يضمن راحة الحجاج واستمرار تقديم الخدمات بصورة مناسبة.

الحجاج: التحسينات فاقت توقعاتنا

وأعرب عدد من الحجاج الذين التقت بهم لجان البعثة عن سعادتهم بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة هذا الموسم، مؤكدين أن تحسين الإقامة بالقرب من الحرم كان بمثابة «مفاجأة سارة» ساعدتهم على أداء المناسك في أجواء أكثر راحة وطمأنينة.

كما أشاد الحجاج بسرعة استجابة لجان البعثة وكذلك مشرفي الشركات السياحية لأي ملاحظات يتم رصدها، مؤكدين أن التواجد المستمر للمشرفين والمتابعة الميدانية اليومية منحهم شعورًا بالاطمئنان والاهتمام طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.

متابعة مستمرة

وأكدت غرفة شركات السياحة أن فرق المتابعة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع بعثة الحج السياحي ووزارة السياحة والآثار، لمتابعة أوضاع الحجاج ميدانيًا والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تطرأ، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة توفير أفضل مستوى من الرعاية والخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج.

