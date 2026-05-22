اكتمال وصول حجاج السياحة من مصر .. واليوم انتهاء تفويجهم من المدينة

اكتمل فجر اليوم وصول جميع حجاج شركات السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري " حيث وصلت آخر رحلات الطيران لنقل الحجاج اليوم بعد تكثيف الرحلات الجوية والبرية لعدة أيام لنقل جميع حجاج شركات السياحة استعدادا لأداء الفريضة هذا العام.

يكتمل اليوم وصول حجاج السياحة



من ناحية أخرى يكتمل اليوم ايضا وصول حجاج السياحة من المدينة المنورة الذين بدأوا رحلتهم بالمدينة كموسم اول للحج، وبلغ عدد الحجاج الذين اختاروا بدء رحلتهم الايمانية من مدينة رسول الله وزيارة قبر الحبيب محمد



ونجحت جهود شركات السياحة لتفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تحت الإشراف الكامل لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس مكتب شؤون الحج السياحي ومساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ، ومتابعة مستمرة على مدار الساعة من جميع أعضاء البعثة من وزارة السياحة والآثار ، وغرفة شركات السياحة ، وبالتنسيق التام مع مجموعة الراجحي المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة.

طوارئ بالبعثة

وقد أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ بين كافة لجانها الفرعية والذين تجمع أعضاءها في مكة المكرمة للانضمام جميعا إلى البعثة الرسمية الرئيسية استعداداً للحج

وقد تم تقسيم جميع أعضاء البعثة من الغرفة والوزارة إلى ثلاث مجموعات رئيسية ،

الأولى تتواجد بين أماكن إقامة الحجاج بكافة أنواع الحج السياحي خاصة الاقتصادي والبري ، وايضاً الخمس نجوم ،

والثاني تتواصل علي مدار الساعة مع مسؤولي مجموعة الراجحي لمراجعة استعدادات الشركات للتصعيد

اما المجموعة الثالثة فتتابع علي مدار اليوم مع شركات السياحة احوال الحجاج واستعدادات الشركات للتصعيد



مراجعة خطط التصعيد

وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر البعثة في شارع أجياد الرئيسية للبعثة برئاسة سامية سامي، للتواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج ، كما تتلقي اللجنة تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعاً.



ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس ادارة الغرفة وعضو اللجنة

كما يشارك في البعثة من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي،

ويشارك من الغرفة فريق عمل متكامل تحت اشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة

وكلفت رئيس البعثة جميع اللجان الفرعية وأخطارها بتقارير على مدار اليوم عن أحوال الحجاج ، وطالبت بالتواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد



جهد سعودي رفيع

وقد أشادت رئيسة مكتب شؤون الحج السياحي بالسلطات السعودية لما تبذله جهدا كبيراً لخدمة الحجاج وضمان سلامتهم خلال أداء فريضة الحج، وأشادت بالتعاون الكبير مع السلطات السعودية منذ وصول الحجاج ، كما أشادت بالتنسيق والتعاون الكبير بين الجهات المصرية الثلاث المنفذة للحج هذا العام وهي القرعة والسياحة والتضامن لخدمة جميع الحجاج المصريين، وأعربت عن تفاؤلها بنجاح موسم الحج الحالي وتقديم خدمات متميزة لجميع الحجاج المصريين خاصة حجاج السياحة ، وقالت سامية سامي أن وزير السياحة والآثار شريف فتحى يتابع أحوال الحجاج على مدار الساعة وكلف البعثة بتقديم تقارير مستمرة عن أحوال الحجاج وبذل أقصي جهد لخدمتهم والعمل على راحتهم حتى انتهاء المناسك

اجتماعات ثلاثية

من ناحية أخرى أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ان الاجتماعات واللقاءات الثلاثية بين البعثة بشقيها " ممثلي الوزارة وممثلي الغرفة " من جهة ، وبين قيادات ومنسوبي مجموعة الراجحي لخدمات الحجاج برئاسة المهندس بندر الراجي الرئيس التنفيذي ونائبه احمد سمير مستمرة علي مدار الساعة ، واستهدفت تلك اللقاءات مناقشة كافة استعدادات وتفاصيل تصعيد الحجاج ، والخدمات بالمخيمات من تغذية ومشروبات وكافة الخدمات ، وكذلك خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وافاضتهم الى مزدلفة وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة

وشدد إبراهيم على أن الجميع بذل أقصى جهد ممكن لإنجاح الحج هذا العام ويتبقى توفيق الله والإخلاص في التنفيذ ، معربا عن ثقته في نجاح الموسم هذا العام بفضل تكاتف الجميع والحرص والتنافس في تنفيذ.