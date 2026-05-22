قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب بفعل قوة الدولار
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار
أ اش أ

تراجع الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت عززت فيه أسعار النفط المرتفعة التوقعات برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4527.60 دولار للأوقية، ليفقد المعدن النفيس نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4529.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك ما وصفه ب "بعض المؤشرات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، رغم استمرار الخلافات بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مع تشكك المستثمرين في فرص حدوث انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدًا.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع وجود فرصة بنسبة 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أن كيفن وورش سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 76.53 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

كما هبط البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1955.66 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1375.35 دولار، مع اتجاه المعدنين لتسجيل خسائر أسبوعية.

الذهب الفائدة الأمريكية الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

الأمين العام للناتو: دول أوروبية عدة عبرت عن رغبتها بالمساهمة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: قائمة بالشركات المخالفة للتشريعات المنظمة لقطاع لحماية المتعاملين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد الانخفاض في البنوك.. تعرف عليه

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد