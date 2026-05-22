تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت عززت فيه أسعار النفط المرتفعة التوقعات برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4527.60 دولار للأوقية، ليفقد المعدن النفيس نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4529.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن هناك ما وصفه ب "بعض المؤشرات الإيجابية" في المحادثات مع إيران، رغم استمرار الخلافات بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط مع تشكك المستثمرين في فرص حدوث انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يضغط على المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدًا.

وتقيم الأسواق حاليًا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع وجود فرصة بنسبة 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي أن كيفن وورش سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 76.53 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8%.

كما هبط البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1955.66 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1375.35 دولار، مع اتجاه المعدنين لتسجيل خسائر أسبوعية.