رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد مايكل كاريك حتى 2028

أعلن نادي مانشستر يونايتد استمرار مايكل كاريك في منصبه كمدير فني للفريق الأول خلال الموسم المقبل، وذلك بعد توقيعه عقدًا جديدًا يمتد حتى صيف عام 2028.

وجاء قرار الإدارة بعد النتائج المميزة التي حققها كاريك منذ توليه قيادة الفريق في يناير الماضي، حيث نجح في إعادة الاستقرار الفني للفريق وحقق سلسلة من الانتصارات المهمة، أبرزها الفوز على مانشستر سيتي وأرسنال، ليحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن أحد الشهور الماضية.

كما قاد كاريك مانشستر يونايتد للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما حقق الفريق 11 انتصارًا خلال 16 مباراة، وهو أفضل معدل نقاط للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد كاريك أحد أبرز نجوم مانشستر يونايتد في العصر الحديث، بعدما خاض 464 مباراة بقميص الفريق كلاعب، وحقق العديد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، إلى جانب ألقاب محلية أخرى.

وفي أول تعليق له عقب تجديد عقده، أعرب كاريك عن سعادته الكبيرة بالاستمرار مع النادي، مؤكدًا أن مانشستر يونايتد يمثل جزءًا مهمًا من حياته منذ انضمامه قبل 20 عامًا.

وقال كاريك إن اللاعبين أظهروا خلال الفترة الماضية روحًا قتالية كبيرة ورغبة واضحة في إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بقوة من أجل المنافسة على جميع البطولات.

من جانبه، أكد مسؤولو مانشستر يونايتد أن استمرار كاريك جاء نتيجة العمل الكبير الذي قدمه داخل النادي، سواء على مستوى النتائج أو إعادة بناء شخصية الفريق وترسيخ ثقافة الفوز بين اللاعبين.

وأضاف النادي أن قيادة كاريك لعودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا تمثل خطوة مهمة ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى إعادة مانشستر يونايتد للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال السنوات المقبلة.