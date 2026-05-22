بشرى للمسافرين.. مصر للطيران تعلن عودة الرحلات المباشرة إلى الكويت

زفت شركة مصر للطيران بشرى سارة لجموع المسافرين، حيث أعلنت رسمياً عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ودولة الكويت الشقيقة، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل 2026.

وأكدت الشركة الوطنية، في بيان رسمي لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء العودة التدريجية لتشغيل الرحلات الجوية بالمنطقة، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة بين البلدين ستعمل بمعدل رحلة يومياً لتسهيل حركة السفر وتلبية رغبات المواطنين وأبناء الجالية.

ونوهت مصر للطيران بأنه يمكن للعملاء مراجعة حجوزاتهم والرد على كافة استفساراتهم من خلال طرق التواصل التالية:

من أي محمول داخل مصر: الخط الساخن 1717

من أي خط أرضي: 090070000

الاتصال الدولي: 97142306666+ أو 966122297777+

الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

كما يمكن للمسافرين إتمام حجوزاتهم عبر زيارة أقرب مكتب بيع تابع لشركة مصر للطيران أو من خلال الوكلاء السياحيين المعتمدين.