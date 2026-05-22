تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات

وافق مجلس جامعة سوهاج الاهلية برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي فتح باب التحويلات الى جامعة سوهاج الأهلية خلال الفترة من 1 وحتى 30 يوليو 2026، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة أقرها المجلس الاعلي للجامعات.

وأكد النعماني، أن فتح باب التحويلات يأتي في إطار حرص الجامعة على التيسير على الطلاب وأسرهم، وتقليل أعباء الاغتراب، بما يتيح للطالب الدراسة بالقرب من محل إقامته، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقراره النفسي والتحصيل الدراسي.

وذلك إلى جانب توفير الوقت والجهد والنفقات التي تتحملها الأسر نتيجة السفر والإقامة خارج المحافظة، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية متميزة داخل بيئة أكاديمية حديثة ومتطورة.

وومن الجدير بالذكر على الطلاب الراغبين في التحويل إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة من المركز الاعلامي لجامعة سوهاج الاهليه علي الصفحه الرسميه والدخول علي اللينك الخاص بالتحويل لمعرفه القواعد والضوابط والمستندات المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المحددة.