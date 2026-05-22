قوات الاحتلال يمنعون الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة، بأن نحو 70 ألف مصل، أدوا صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى منذ ساعات صباح يوم الجمعة، في الوقت الذي فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة في محيطه.

وأوضحت محافظة القدس، أن إسرائيل دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

قوات الاحتلال تمنع المرابطَين المبعدين عن المسجد الأقصى، الحاجة نفيسة خويص ونظام أبو رموز من أداء صلاة الجمعة في طريق المجاهدين، وتجبرهما على الخروج إلى منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/DdDdyHB558 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 22, 2026

وفي مواصلة لإجراءتها التعسفية، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المرابطين الحاجة نفيسة خويص، ونظام أبو رموز من أداء صلاة الجمعة في طريق المجاهدين وأخرجتهم إلى منطقة باب الأسباط.

وقال خويص أبو رموز، إن الاحتلال منعمها من الوصول إلى المسجد الأقصى من طريق المجاهدين.

وفي سياق آخر، أحرق المستوطنين، يوم الجمعة، عشرات أكياس مليئة "تبن" وشبكات مياه في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستعمرين أحرقوا عشرات الأكياس المملوءة بالتبن، وشبكات مياه في خلة خضر الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني هرعت إلى المكان وأخمدت النيران.