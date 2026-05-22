يورجن كلوب: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم

أشاد يورجن كلوب بالنجم المصري محمد صلاح ، خلال تصريحاته في الفيلم الوثائقي «صلاح.. وداعاً للملك»، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إلى جانب امتلاكه شخصية استثنائية خارج الملعب.

وقال كلوب في تصريحاته: «إنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لاعب مذهل بكل المقاييس، لكنه أيضًا شخص استثنائي خارج الملعب».

وتابع المدير الفني الألماني حديثه مشيدًا بالدور الإنساني والحضاري الذي يقوم به محمد صلاح، قائلًا: «محمد صلاح سفير رائع للعالم العربي، خاصة في هذا الوقت الصعب الذي نعيشه. إنه يبعث برسالة مهمة للجميع».

وأضاف كلوب: «هذا الرجل يُظهر لنا أننا جميعًا متساوون، وأننا قادرون على الاتحاد حول الأشياء التي نحبها ونؤمن بها، ونقاتل من أجلها معًا».

واختتم مدرب ليفربول السابق تصريحاته بالتأكيد على القيمة الحقيقية التي يقدمها محمد صلاح للعالم، موضحًا أن تأثيره لا يقتصر فقط على كرة القدم، بل يمتد إلى رسائل إنسانية مهمة تعكس روح الوحدة والتقارب بين الشعوب.