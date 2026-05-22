الغندور يثير الجدل :غيري طموحه أقل بكثير من إمكانياته ومقدرش يحققها

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركه بعد تتويج الزمالك ببطولة الدوري وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام .

و كتب الغندور: صحيح طموحاتي أكبر من إمكانياتي لكني حققتها بفضل الله غيري بقى طموحه أقل بكثير من إمكانياته ومقدرش يحققها ،الزمالك بطل الحكاية وبطل الدوري .

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.