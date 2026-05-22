الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم

حسمت 8 أندية لقب الدوري الممتاز في شتي مسابقات العالم وسط منافسة شرسة من الفرق المحلية.

فريق النصر بقيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس الأول في حصد لقب الدوري المحلي.

وسبق رفقاء رونالدو عديد الأندية فى مقدمتهم فرق برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان والزمالك.

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

الدوري الإنجليزي

كما توج فريق آرسنال بالدوري الانجليزي لموسم 2025-2026 للمرة الـ 14 في تاريخه.

وحسم آرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا قبل الجولة الأخيرة من الموسم، مستفيدًا من سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام بورنموث بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

واحتضن ملعب فيتاليتي المواجهة التي أهدت اللقب للفريق اللندني، بعدما فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز، ليتوقف رصيده عند 78 نقطة في المركز الثاني، مقابل 82 نقطة لآرسنال المتصدر.

وبهذا الإنجاز، يعود آرسنال إلى منصة التتويج بالبريميرليج لأول مرة منذ موسم 2003-2004، حين حقق اللقب التاريخي بقيادة المدرب الفرنسي آرسين فينجر دون التعرض لأي هزيمة طوال الموسم.

الدوري الإسباني

بينما توج برشلونه بلقب الدوري الأسباني لموسم 2025-2026 عقب اداء مميز طوال الموسم.

وحسم العملاق الكاتالوني تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، وذلك بعد فوزه على غريمه اللدود ريال مدريد الأحد 2-0 في "كامب نو".

دوري البوندسليجا

كما توج فريق بايرن ميونخ بالدوري الألماني لموسم 2025-2026.

وتوج نادي بايرن ميونخ رسمياً بطلاً للدوري الألماني (البوندسليجا) لموسم 2025-2026، محققاً اللقب الـ 35 في تاريخه. حسم الفريق البافاري البطولة بعد فوزه على ضيفه شتوتجارت بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا.

الدوري التونسي

بينما توج فريق الأفريقي بلقب الدوري التونسي علي حساب نظيره فريق الترجي.

حسم الإفريقي اللقب بعد فوزه الثمين بنتيجة (1-0) على غريمه التقليدي الترجي في ديربي العاصمة، والذي أقيم على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

الدوري الفرنسي

توج فريق باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، ليحقق اللقب للمرة الخامسة على التوالي والـ14 في تاريخه.

دوري الكالتشيو الإيطالي

توج نادي انتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي لموسم 2025/2026، محققاً اللقب للمرة 21 في تاريخه.

وتوج فريق انتر ميلان رسمياً بلقب دوري الكالتشيو الإيطالي بعد أن وسع فارق النقاط في صدارة جدول الترتيب.

جاء أبرز منافسي انتر ميلان فريق نابولي في المركز الثاني يليه ىي سي ميلان في المركز الثالث ويوفنتوس رابعاً.

دوري روشن السعودي

حسم فريق النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب الفوز على فريق ضمك بنتيجة 4-1، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، ليقود فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) هذا الموسم، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه ضمك، الخميس، في المرحلة الأخيرة للمسابقة.