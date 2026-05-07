ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف هاري كين أمام باريس سان جيرمان

واصل النجم الإنجليزي هارى كين تألقه في بطولة دورى ابطال اوروبا بعدما سجل هدفًا جديدًا بقميص بايرن ميونخ خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.



وانتهت المواجهة المثيرة بخروج بايرن ميونخ من البطولة، رغم الهدف المتأخر الذي أحرزه كين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان باريس سان جيرمان قد تقدم قبلها بدقيقة واحدة فقط.

ورفع هاري كين رصيده إلى 14 هدفًا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليواصل مطاردة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد



وشهد ترتيب الهدافين منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم أوروبا،



وارتفع رصيد هاري كين للهدف 14 ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد متصدر الترتيب بـ15 هدفًا، والذي ودع فريقه المسابقة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1. كيليان مبابي، ريال مدريد، 15 هدفًا.

2. هاري كين، بايرن ميونخ، 14 هدفًا.

3. خفيتشا كفاراتسخيليا، باريس سان جيرمان، 10 أهداف.

4. جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 10 أهداف.

5. أنتوني جوردون، نيوكاسل، 10 أهداف.

6. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

7. لويس دياز، بايرن ميونخ، 7 أهداف.

8. فيكتور أوسيمين، جالطة سراي، 7 أهداف.

9. فيرمين لوبيز، برشلونة، 6 أهداف.

10. لامين يامال، برشلونة، 6 أهداف.

11. فيتينها، باريس سان جيرمان، 6 أهداف.