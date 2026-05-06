يحيى الدرع يقود طموح فيزبريم المجري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد وقائد فريق فيزبريم المجري، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام فوكس برلين الألماني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتقام المباراة في ألمانيا على صالة ماكس شميلينج، حيث يسعى الفريق المجري لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تقربه من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويعد يحيى الدرع أحد أبرز وأقوى أسلحة الفريق المجري، في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين الدولي والأوروبي، حيث نجح صانع الألعاب المصري في تسجيل 28 هدفًا، إلى جانب دوره الدفاعي والتكتيكي المؤثر داخل الملعب، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في حسابات الجهاز الفني.

ويعول الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لفريق فيزبريم، وكذلك منتخب مصر، بشكل خاص على إمكانيات الدرع في حسم المواجهة وصناعة الفارق خلال اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر شاشة قناة "أون سبورت ماكس".