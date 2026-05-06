رئيس التحرير
طه جبريل
«كل شيء بأيدينا».. أحمد دويدار يُشيد بفوز الزمالك ويؤكد: خطوة واحدة تفصلنا عن الحلم

باسنتي ناجي

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك: “الحمد لله، أي مشجع زملكاوي ليه الجنة.. الزمالك، رغم أسوأ حالاته الفنية، يتصدّر الدوري بفضل الله ثم جماهيره.. التعادل مع إنبي والخسارة من الأهلي ثم الفوز في المباراة التالية أمر مهم جدًا لاستعادة ثقة اللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية.. نتمنى من الجهاز الفني مراجعة بعض التغييرات، لأننا في وقت حساس للغاية، واللاعبون يجب أن يلعبوا بروح الجماهير.. لم يتبقَ على الحلم سوى خطوة واحدة، وكل شيء بأيدينا.. عبد الله السعيد وعدي الدباغ نجما المباراة”.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

