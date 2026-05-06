خالد جاد الله: «الشحات» أفضل جناح في الأهلي.. ومباراة سيراميكا كليوباترا صعبة على الزمالك| فيديو

أكد خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، أن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مليء بالإثارة، معتبرًا أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبين موجودين في مصر.

الدوري ممتع والجولة الأخيرة تحسم البطل

وقال جاد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نحن مستمتعون بالدوري هذا الموسم والإثارة متواصلة وبطل الدوري سيُحسم في الجولة الأخيرة».

وأردف قائلًا: «لاعبو الأهلي لو كان على هذه الحالة قبل 4 مباريات من الآن لكان تُوّج بلقب الدوري هذا الموسم لأنه ظهر فارق الإمكانيات في اللاعبين بين الأهلي ومنافسيه الزمالك وبيراميدز».

وأردف قائلًا: «أنا قلت سابقًا أن حسين الشحات هو أفضل جناح في النادي الأهلي ومن بعده نحط أي حد».

ورأى “جاد الله” أن الأهلي يمتلك أحسن اسكواد على مستوى مصر، ولكن المدرب الدنماركي ييس توروب بعيد كل البُعد عن المستوى.

وحول توقعاته للجولة الأخيرة من الدوري المصري، قال جاد الله: «مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا وهي مباراة صعبة جدًا، ولو فريق الزمالك خاض مباراة سيراميكا كليوباترا بنفس أداء مباراة سموحة فسيخسر هذه المباراة لأنه كان سيئًا للغاية أمام سموحة».

وتابع قائلًا: «أتوقع أن ينجح بيراميدز في الفوز على سموحة بسهولة وسيصل إلى النقطة 54، والأهلي سينتصر على المصري البورسعيدي ويصل للنقطة 53».