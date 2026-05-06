قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة قاتلة وقصيرة.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن مفاجأة يحضرها ترامب لإيران
عمرو أديب عن الزمالك : إحنا غلابة وبنلعب فى ظروف صعبة ومعندناش فلوس
بعد مسلسل «الفرنساوي».. أحمد بهاء يُطلق أغنية «إنتي فين» مع نغم صالح | شاهد
حريق مركز تجاري بطهران .. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتــلى و36 مصابًا
إنجاز تاريخي لسيدات تنس الطاولة.. مصر تهزم سلوفاكيا وتتأهل للدور الثالث من بطولة العالم
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلى .. اعرف الخطوات
تصريح مُفاجئ من ترامب: نقترب من التوصل لاتفاق كامل مع إيران
هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جزيرة قشم
ترامب يُفجّر مفاجأة: تعليق مشروع الحرية بمضيق هرمز.. واستمرار الحصار الأمريكي ضد إيران
في ذكرى رحيله | صالح سليم «المايسترو» الذي لا يموت .. صاحب حكاية مجد لا يُنسى داخل وخارج الأهلي
خالد جاد الله: «الشحات» أفضل جناح في الأهلي.. ومباراة سيراميكا كليوباترا صعبة على الزمالك| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ذكرى رحيله | صالح سليم «المايسترو» الذي لا يموت .. صاحب حكاية مجد لا يُنسى داخل وخارج الأهلي

صالح سليم
صالح سليم
محمد سمير

تحل علينا اليوم الذكرى الـ15 لرحيل أحد أعظم رموز الكرة المصرية، المايسترو صالح سليم، الذي لم يكن مجرد لاعب كرة قدم أو إداري ناجح، بل حالة استثنائية صنعت تاريخًا ممتدًا داخل جدران الأهلي وخارجه، ليبقى اسمه محفورًا كأحد أبرز من جمعوا بين المجد داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

بداية أسطورة لا تتكرر

وُلد صالح سليم في 11 سبتمبر عام 1930، وسط أسرة عريقة، قبل أن يبدأ رحلته مع كرة القدم داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944. لم يحتج الفتى الموهوب وقتًا طويلًا لفرض نفسه، ليتم تصعيده سريعًا إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره، ويبدأ كتابة تاريخ استثنائي منذ أول ظهور له.

وخاض المايسترو أولى مبارياته الرسمية عام 1948، ليعلن عن نفسه بهدف حاسم، في بداية مسيرة استمرت لما يقرب من عقدين داخل القلعة الحمراء.

أرقام وإنجازات تروي قصة الهيمنة

على مدار 19 عامًا، لم يكن صالح سليم مجرد لاعب عادي، بل قائدًا داخل الملعب، حيث حصد مع الأهلي 11 لقبًا للدوري و8 بطولات لكأس مصر، وكتب اسمه بأحرف من ذهب حين سجل 7 أهداف كاملة في مباراة واحدة أمام الإسماعيلي، وهو رقم قياسي ظل شاهدًا على عبقريته الهجومية.

كما خاض تجربة احترافية مبكرة في أوروبا مع نادي جراتس النمساوي، حيث لفت الأنظار سريعًا، ليحصل على لقب «الفرعون المصري» بعد عروضه القوية.

قائد منتخب وبصمة أولمبية

امتدت مسيرة صالح سليم إلى المنتخب الوطني، حيث حمل شارة القيادة وقاد منتخب مصر لكرة القدم للتتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية بروما 1960، ليؤكد حضوره القاري والدولي كلاعب من طراز فريد.

من نجم في الملعب إلى أسطورة في الإدارة

بعد اعتزاله عام 1966، لم يبتعد المايسترو عن الأهلي، بل بدأ مرحلة جديدة أكثر تأثيرًا، حيث تولى منصب مدير الكرة عام 1971، قبل أن يخوض تجربة الانتخابات حتى أصبح رئيسًا للنادي عام 1980، كأول لاعب كرة قدم يصل إلى هذا المنصب في مصر.

وخلال فترة رئاسته، قاد الأهلي إلى عصر ذهبي جديد، تُوّج خلاله بالعديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية، ليؤكد أنه لا يعرف سوى النجاح مهما اختلف موقعه.

حضور خارج الملعب

لم تتوقف شهرة صالح سليم عند حدود الرياضة، بل امتدت إلى المجال الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي زادت من جماهيريته، ليصبح أحد أبرز الشخصيات العامة في مصر خلال تلك الفترة.

الرحيل.. وبقاء الأسطورة

في عام 1998، بدأ صراع المايسترو مع المرض، قبل أن يرحل في 6 مايو 2002، بعد رحلة طويلة من العطاء، وسط مشهد مهيب شيّعه فيه مئات الآلاف من الجماهير، في وداع يليق بأسطورة صنعت تاريخًا لا يُنسى.

ورغم مرور السنوات، يبقى اسم صالح سليم حاضرًا بقوة، ليس فقط في ذاكرة جماهير الأهلي، بل في وجدان الكرة المصرية، كنموذج فريد للاعب والقائد والإداري الذي صنع المجد في كل موقع شغله.

صالح سليم الأهلي ذكرى رحيله حكاية مجد لا يُنسى المايسترو صالح سليم جدران الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

إيرينا يسرى وياسر جلال

حياتى فى خطر | استغاثة عاجلة لـ ملكة جمال مصر لسبب صادم

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة القاهرة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جهود الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة والمساواة

استخراج الفيش الجنائي وصحيفة الحالة الجنائيه

بـ 70 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 تدريجيًا اعتبارًا من 8 مايو

بالصور

هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟

دراسة تكشف: استمرار خطر الإصابة بالسرطان والسكري لسنوات بعد فقدان الوزن

كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد