أضا يوجه سؤالا لمسؤولي الأهلي : لماذا يجلس حسين الشحات على دكة البدلاء

أثار الإعلامي محمد طارق أضا، تساؤلات حول قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن جلوس حسين الشحات على دكة البدلاء، في غالبية مواجهات الأحمر رغم توهجه مع الفريق.



قمة الدوري تشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

وقال أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد إن المنافسة هذا الموسم أصبحت مشتعلة بين الأهلي وبيراميدز والزمالك، خاصة بعد فوز الأهلي على إنبي، وتعادل بيراميدز مع سيراميكا، وفوز الزمالك على سموحة، ما جعل سباق القمة أكثر إثارة في الجولة الحاسمة.



وأضاف اضا أن جماهير الأهلي تتابع الموقف بقلق وترقب كبير، في ظل أهمية كل نقطة في صراع التتويج، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال متمسكًا بفرصه في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.



واكد اضا أن الزمالك اقترب من حسم لقب الدوري، رغم أنه لم يكن مرشحًا بقوة للمنافسة على اللقب منذ انطلاق المسابقة.