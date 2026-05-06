عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

حرص الإعلامي أحمد شوبير على طمأنة جماهير النادي الأهلي بشأن حالة إمام عاشور وحسين الشحات، بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «إمام عاشور وحسين الشحات يلحقان بمباراة الأهلي القادمة، إصاباتهما خفيفة وغير مقلقة على الإطلاق».

وكان أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي أكد تعرض إمام عاشور لكدمة شديدة بالركبة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام إنبي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وأضاف: أن إمام عاشور سيخضع لفحص طبي جديد يوم الأربعاء، من أجل المزيد من الاطمئنان على حالته.