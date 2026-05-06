شبانة : سيراميكا كليوباترا سيحدد بطل الدوري هذا الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن منافسات الدوري المصري هذا الموسم وصلت إلى مرحلة الحسم، في ظل اشتعال الصراع بين الأندية الكبرى واقتراب تحديد هوية البطل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “سيراميكا هو اللي هيحدد بطل الدوري، ومبارياته بقت مؤثرة جدًا في شكل المنافسة”.

وشدد على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا: “لازم كل الماتشات تتلعب في وقت واحد، خصوصًا في الجولات الحاسمة”.

وأشار إلى ارتباط مصير بعض الفرق بنتائج الآخرين، موضحًا أن “الزمالك محتاج نقطة واحدة فقط، في حين أن الأهلي لو فاز على المصري، مع تعادل بيراميدز، يضمن على الأقل التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف أن الزمالك لديه ارتباط مهم، حيث يسافر إلى الجزائر لخوض نهائي قوي، ما يزيد من صعوبة الموقف.

وأشاد شبانة بأداء بعض العناصر داخل الزمالك، مؤكدًا أن “بيزيرا هو كلمة السر هذا الموسم”، رغم أن الفريق على حد وصفه لم يكن في أفضل حالاته خلال مباريات الحسم، لكنه نجح في تحقيق الأهم وهو حصد الثلاث نقاط.