إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت

كشفت شبكة إيه بي سي عن مسئول أمريكي عن إصابة جنود أمريكيين بجروح جراء تساقط حطام وشظايا إثر هجوم صاروخي إيراني بالكويت.



وأصيب ما لا يقل عن خمسة من أفراد الجيش الأمريكي بجروح إثر هجوم صاروخي نُسب إلى إيران على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، والذي لحقت فيه أضرار أيضاً بطائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.

وقع الهجوم أمس السبت الموافق 30 مايو، واستُخدمت صواريخ فات-110 في العملية، وفقًا للمصدر نفسه الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الكويتية تمكنت من اعتراض المقذوف الذي تم إطلاقه.

رغم عملية الاعتراض، تسببت شظايا الصاروخ في إصابات طفيفة لخمسة من أفراد الجيش الأمريكي والمتعاقدين معه، وأدت إلى تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بطائرة أخرى مماثلة. وتبلغ قيمة كل طائرة مسيرة من طراز MQ-9 حوالي 30 مليون دولار.

