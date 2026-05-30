قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدفعة الرابعة والأخيرة.. صرف منحة التموين بقيمة 400 جنيه الاثنين المقبل

منحة التموين
منحة التموين
خالد يوسف

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف منحة التموين الدفعة الرابعة والأخيرة بقيمة 400 جنيه، والتي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية بإجمالي 1600 جنيه على 4 دفعات كدعم إضافي شهريا لعدد 10 ملايين أسرة من الأسر المستحقة للتموين.

موعد صرف منحة التموين الدفعة الرابعة والأخيرة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد صرف منحة التموين الدفعة الرابعة والأخيرة بقيمة 400 جنيه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو، وتحديدا مع بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو.

ونوهت المصادر، الى أن صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من المنحة سينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأضافت: «مع بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو ستكون وزارة التموين ، انتهت من صرف أي سلع ضمن المنحة الإضافية لانتهاء صرفها يوم 30 يونيو المقبل».

قائمة سلع منحة التموين الإضافية

وحدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في قرار وزاري سابق له، حصة البطاقة التموينية المستحقة للمنحة الإضافية 400 جنيه، وأوضح في القرار أن قائمة سلع منحة التموين الإضافية تشمل على التالي:

- 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

- 3 كيلو أرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

- 3 زجاجات زيت بسعر 54 جنيهًا للزجاجة وزن 700 مللي.

- 6 عبوات مكرونة زنة 350 جراما بسعر 9.25 جنيه للعبوة.

كيفية الاستعلام على منحة الـ400 جنيه من التموين عبر منصة مصر الرقمية

وفقًا للخط الساخن لوزارة التضامن الإجتماعي، لا يمكن الاستعلام عن منحة وزارة التموين عبر منصة مصر الرقمية، لكن المنصة تتيح خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي ضمن الخدمات التموينية المفعلة إلكترونيًا.

وحددت الوزارة طرق محددة للتحقق من استحقاق منحة وزارة التموين، تتضمن:

- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين 19959، ثم يقوم المواطن بإعطاء بيانات بطاقته التموينية للموظف عبر الهاتف، ليخبره إذا كان من المستفيدين أم لا.

- انتظار الرسالة النصية من الوزارة على رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية تفيد بإدراج البطاقة ضمن المستفيدين من المنحة.

- مراجعة بون صرف الخبز عند صرف الخبز المدعم، إذ يظهر إشعار على البون يؤكد استحقاق الدعم الإضافي.

أماكن صرف منحة التموين

تتوفر منحة التموين عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

- المجمعات الاستهلاكية الرسمية

- منافذ جمعيتي

- بدالي التموين


متى بدأت وزارة التموين في صرف المنحة الإضافية؟

كانت وزارة التموين بدأت في صرف منحة التموين الإضافية منذ نهاية شهر فبراير 2026 وقبل شهر رمضان تخفيفا على الموطنين.

واستفاد من المنحة عدد 10 ملايين أسرة لديها بطاقة التموين من إجمالي 24 مليون أسرة لديهم بطاقات التموين ومدرجين على سيستم منظومة الدعم التمويني.

الدفعة الرابعة والأخيرة منحة التموين منحة التموين بقيمة 400 جنيه وزارة التموين والتجارة الداخلية الحزمة الاجتماعية الأسر المستحقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوب لبنان

أسعار الطاقة

اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة حرجة

لبنان

جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد