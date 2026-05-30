الدفعة الرابعة والأخيرة.. صرف منحة التموين بقيمة 400 جنيه الاثنين المقبل

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف منحة التموين الدفعة الرابعة والأخيرة بقيمة 400 جنيه، والتي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية بإجمالي 1600 جنيه على 4 دفعات كدعم إضافي شهريا لعدد 10 ملايين أسرة من الأسر المستحقة للتموين.

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موعد صرف منحة التموين الدفعة الرابعة والأخيرة بقيمة 400 جنيه سيبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو، وتحديدا مع بدء صرف السلع التموينية لشهر يونيو.

ونوهت المصادر، الى أن صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من المنحة سينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأضافت: «مع بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو ستكون وزارة التموين ، انتهت من صرف أي سلع ضمن المنحة الإضافية لانتهاء صرفها يوم 30 يونيو المقبل».

قائمة سلع منحة التموين الإضافية

وحدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في قرار وزاري سابق له، حصة البطاقة التموينية المستحقة للمنحة الإضافية 400 جنيه، وأوضح في القرار أن قائمة سلع منحة التموين الإضافية تشمل على التالي:

- 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

- 3 كيلو أرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

- 3 زجاجات زيت بسعر 54 جنيهًا للزجاجة وزن 700 مللي.

- 6 عبوات مكرونة زنة 350 جراما بسعر 9.25 جنيه للعبوة.

كيفية الاستعلام على منحة الـ400 جنيه من التموين عبر منصة مصر الرقمية

وفقًا للخط الساخن لوزارة التضامن الإجتماعي، لا يمكن الاستعلام عن منحة وزارة التموين عبر منصة مصر الرقمية، لكن المنصة تتيح خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي ضمن الخدمات التموينية المفعلة إلكترونيًا.

وحددت الوزارة طرق محددة للتحقق من استحقاق منحة وزارة التموين، تتضمن:

- الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين 19959، ثم يقوم المواطن بإعطاء بيانات بطاقته التموينية للموظف عبر الهاتف، ليخبره إذا كان من المستفيدين أم لا.

- انتظار الرسالة النصية من الوزارة على رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية تفيد بإدراج البطاقة ضمن المستفيدين من المنحة.

- مراجعة بون صرف الخبز عند صرف الخبز المدعم، إذ يظهر إشعار على البون يؤكد استحقاق الدعم الإضافي.

أماكن صرف منحة التموين

تتوفر منحة التموين عبر نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل:

- المجمعات الاستهلاكية الرسمية

- منافذ جمعيتي

- بدالي التموين



متى بدأت وزارة التموين في صرف المنحة الإضافية؟

كانت وزارة التموين بدأت في صرف منحة التموين الإضافية منذ نهاية شهر فبراير 2026 وقبل شهر رمضان تخفيفا على الموطنين.

واستفاد من المنحة عدد 10 ملايين أسرة لديها بطاقة التموين من إجمالي 24 مليون أسرة لديهم بطاقات التموين ومدرجين على سيستم منظومة الدعم التمويني.