أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ

دق الدكتور أحمد هارون، استشاري الصحة النفسية، ناقوس الخطر بشأن التأثيرات المتزايدة لمواقع التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية والسلوكية، مؤكدًا أن الإفراط في استخدام المنصات الرقمية بات يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة بين الأطفال والمراهقين والشباب.

الدراسات والأبحاث الدولية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن عدداً متزايداً من الدراسات والأبحاث الدولية يربط بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وبين ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك لدى الفئات العمرية الصغيرة.

وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا المالكة لهذه المنصات تواجه دعاوى قضائية في عدد من الدول، بسبب اتهامات تتعلق بتصميم خصائص رقمية تشجع المستخدمين على قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، بما يعزز أنماط الاستخدام الإدماني ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية.

التأثيرات الذهنية الناتجة عن الاستهلاك

وأضاف أن الخبراء باتوا يستخدمون مصطلح «تعفن الدماغ» لوصف مجموعة من التأثيرات الذهنية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي، والتي تنعكس على كفاءة التفكير والتركيز والقدرة على التفاعل مع الحياة اليومية بشكل طبيعي.

اضطرابات النوم والعصبية الزائدة

وأوضح أن هذه الحالة قد تظهر من خلال عدد من العلامات، أبرزها ضعف التركيز، والنسيان المتكرر، وصعوبة الاحتفاظ بالمعلومات، وكثرة الشرود الذهني، إلى جانب اضطرابات النوم والعصبية الزائدة وتراجع القدرة على الإنجاز.

مخاطر السوشيال ميديا

وأكد استشاري الصحة النفسية أن مخاطر السوشيال ميديا لا تقتصر على الفرد فقط، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث أصبحت الأجهزة الذكية تستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، ما أدى إلى تراجع الحوار المباشر والتواصل الحقيقي داخل الأسرة.

ولفت إلى أن كثيرًا من الأسر أصبحت تجتمع في مكان واحد بينما ينشغل كل فرد بعالمه الافتراضي، وهو ما ينعكس سلبًا على الروابط الاجتماعية والعاطفية بين أفراد العائلة.

التوازن في استخدام التكنولوجيا

ودعا هارون إلى تحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، من خلال تنظيم أوقات التواجد على مواقع التواصل، وتشجيع الأنشطة الواقعية والتفاعل المباشر، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة النفسية يتطلب وعيًا أكبر بمخاطر الإدمان الرقمي وآثاره طويلة المدى على الأفراد والمجتمعات.