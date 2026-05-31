النجم الهولندي ويسلي شنايدر : دوري أبطال أوروبا كان الأهم بالنسبة لي من الكرة الذهبية

أكد النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان الإنجاز الأهم في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالظلم رغم خسارته جائزة الكرة الذهبية.

وقال “شنايدر” في تصريحات خاصة لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي على قناة أون سبورت ماكس: "الفوز بدوري أبطال أوروبا كان أهم بالنسبة لي من الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "لم أشعر أنني تعرضت للظلم بسبب عدم فوزي بالكرة الذهبية بعد ما توج بها ليونيل ميسي، فأنا فخور للغاية بما حققته خلال مسيرتي".

وتحدث شنايدر عن تجربته مع نادي جلطة سراي التركي، مؤكدًا أن جماهير النادي تحتل مكانة خاصة لديه، حيث قال: "جمهور جلطة سراي هو الأفضل، لقد تعامل معي بشكل رائع للغاية".

وتابع: "الجماهير كانت تحبني، وقضيت وقتًا سعيدًا هناك، كما حققت العديد من الألقاب خلال فترة وجودي مع الفريق".

واختتم النجم الهولندي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه لا توجد جماهير أفضل من جماهير جلطة سراي".