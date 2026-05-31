رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

النجم الهولندي ويسلي شنايدر : دوري أبطال أوروبا كان الأهم بالنسبة لي من الكرة الذهبية

رباب الهواري

أكد النجم الهولندي السابق ويسلي شنايدر أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان الإنجاز الأهم في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالظلم رغم خسارته جائزة الكرة الذهبية.

وقال “شنايدر” في تصريحات خاصة لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي على قناة أون سبورت ماكس: "الفوز بدوري أبطال أوروبا كان أهم بالنسبة لي من الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "لم أشعر أنني تعرضت للظلم بسبب عدم فوزي بالكرة الذهبية بعد ما توج بها ليونيل ميسي، فأنا فخور للغاية بما حققته خلال مسيرتي".

وتحدث شنايدر عن تجربته مع نادي جلطة سراي التركي، مؤكدًا أن جماهير النادي تحتل مكانة خاصة لديه، حيث قال: "جمهور جلطة سراي هو الأفضل، لقد تعامل معي بشكل رائع للغاية".

وتابع: "الجماهير كانت تحبني، وقضيت وقتًا سعيدًا هناك، كما حققت العديد من الألقاب خلال فترة وجودي مع الفريق".

واختتم النجم الهولندي تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه لا توجد جماهير أفضل من جماهير جلطة سراي".

في ختام احتفالات الأزهر بموسم الحج وعيد الأضحى: التقوى غاية العبادات وثمرة الطاعات

ما ضوابط تصحيح القراءة للإمام في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بالفسطاط

إطلالة كاجوال .. روجينا تخطف الأنظار بظهور أنثوي مبهر

روجينا

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

