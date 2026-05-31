«عايزة أغنية من ألحانك» .. مي فاروق ترد على استغاثة نادر نور

وجّهت المطربة مي فاروق رسالة دعم إلى الملحن والمطرب نادر نور، بعد الرسالة المؤثرة التي تحدث فيها عن معاناته خلال السنوات الأخيرة وصعوبة عودته إلى الساحة الفنية.

وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أنا كنت واخدة إجازة شوية ورجعت أشتغل على حاجات، وأول الأسماء اللي كنت قايلة إني حابة أتعامل معاها هو إنت يا نادر، ومحمد شاهد على الكلام ده. وبما إنك أخونا الغالي ومبدع دايمًا، فأنا عايزة أعمل أغنية من ألحانك، من فضلك.. مش إحنا كنا قايلين كده برضه؟».

وكان نادر نور قد كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات أغاني، من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها، ولا نجوم بتسمع مني أغاني، ولا عندي حاجة أقدر أساعدكم بيها؛ لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني».

والجدير بالذكر أن المطرب والملحن نادر نور كان قد كشف عن معاناته خلال الفترة الأخيرة، متحدثًا عن ابتعاده عن الساحة الغنائية والصعوبات التي واجهته في محاولات العودة إلى الوسط الفني خلال السنوات الماضية.