ثابت منذ قبل إجازة البنوك .. سعر الدولار اليوم

محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 31-5-2026 داخل السوق الرسمية.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل أيام من بدء إجازة عيد الأضحي .

وقبل أيام منح البنك المركزي العاملين في الجهاز المصرفي إجازة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات ومن المقرر أن تنتهي اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع .

وبلغ أقل سعر دولار 52.13 جنيهًا للشراء و 52.23 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراءو 52.25 جنيها للبيع في بنكي " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري،HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيها للشراء و 52.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي،قناة السويس، المصري الخليجي، نكست،مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع في بنك الأهلي الكويتي .

وبلغ أعلي سعر دولار نحو 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر ثاني أعلي دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنوك سايب و التعمير والإسكان

